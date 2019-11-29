Владелец единственного в России сафари-парка озвучил свои требования к крымской власти

Владелец частных частных зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков озвучил журналистам свои требования к власти Крыма. Он отметил, что договоренности и согласования были получены еще в украинском Крыму

В частности, Зубков просил восстановить рекламную конструкцию на въезде в сафари-парк «Тайган», оформить парковочную площадку у «Сказки», оформить землеотводы под комплекс «Крымский колизей» и парк развлечений «Белая скала». По его словам, все это он ранее озвучил на встрече с вице-премьером правительства Крыма Андреем Рюмшиным.

- Это 50 гектаров, которые были согласованы последним украинским правительством для строительства «Крымского колизея», решение вопросов автостоянки, 4 гектара для слонов с озером, - сообщил Зубков. - Там же есть кусок вдоль забора для медведей, которых можно было таким образом разместить здесь.

Для себя лично владелец парков хочет отмену ограничения на выезд из Российской Федерации и отстранения с должности председателя Госкомветеринарии Крыма Валерия Иванова.

Автостоянку у зоопарка «Сказка» власти не могут оформить еще с 2007 года. Периодически на ней появлялась платная парковка и торговые ларьки, не имеющие к зоопарку никакого отношения.

Этот проект Олег Зубков разработал много лет назад

Проект «Крымский Колизей» планировалось разместить около входа в «Тайган» на заброшенном лавандовом поле. Одобрение на его строительство Зубков получил в 2012 году.

Тогда же под парк развлечений «Белая скала» возле одноименного памятника природы бизнесмен выкупил строительную базу и получил на эскизный проект согласование главного архитектора Белогорска.

Напомним, накануне глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что цели закрыть зоопарки нет, а череда скандалов сопровождает деятельность зоопарков «Сказка» и «Тайган» на протяжении последних лет. И все это время. по словам главы республики, Зубков использует следующую тактику: оболгать органы власти, чтобы потом любую проверку, которая выявит грубые нарушения закона, представить как акт мести.

В тоже время налоговая проверка выявила сокрытие выручки в объектах Зубкова в размере 20 миллионов рублей. Белогорский райсуд 3 декабря рассмотрит предписание ветеринарной службы Крыма о приостановке деятельности «Тайгана» на 90 дней.

В связи с отсутствием заработка в этот период Зубков объявил, что раздает своих зверей, иначе ему придется их усыпить.

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