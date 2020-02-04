Севастополец нашел под деревом в лесу схрон с патронами и взрывателями

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:49:05+03:00

Сверток с оружием лежал под деревом в районе Братского кладбища

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В конце января 50-летний житель Севастополя отправился в лес, что неподалеку от садового товарищества «Клубника». За Братским кладбищем он принялся раскапывать землю и наткнулся на черный пакет, который сразу вызвал подозрения.

Развернув сверток и увидев его содержимое севастополец ахнул: в пакете лежало два пистолета, 10 патронов к ним, а также несколько взрывателей для гранат и огнепроводный шнур.

Как удалось выяснить КП-Крым, мужчина немедленно вызвал полицейских, которые сообщили о найденном тайнике спецслужбам. Последние теперь занимаются изучением необычной находки и разыскивают того, кто сделал оружейный заклад.

Примечательно, что нашедший пакет с оружие севастополец не смог объяснить полиции, зачем он отправился в лес на раскопки и что хотел найти в земле недалеко от Братского кладбища. Теперь исчерпывающие объяснения, судя по всему, мужчине придется давать сотрудникам спецслужб.

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ИСТОЧНИК KP.RU