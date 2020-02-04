2020-02-04T12:08:11+03:00
Общество

Никакой голодовки нет: Стали известны подробности содержания в СИЗО Олега Зубкова

У владельца «Тайгана» нет претензий к условиям содержания в изоляторе
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Олег Зубков / FacebookФото: Олег Зубков / Facebook
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У владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова нет претензий к условиям содержания в Симферопольском СИЗО, сообщила КП-Крым уполномоченный по правам человека в РК Лариса Опанасюк.

- Мы были в изоляторе, пообщалась с Олегом Зубковым, никаких претензий, жалоб у него нет, условия содержания нормальные. Состояние здоровья у него удовлетворительное. Будем держать ситуацию на контроле, - подчеркнула Опанасюк.

Кроме того, омбудсмен опровергла информацию о том, что Олег Зубков объявил голодовку.

- Я у него спрашивала на счет голодовки, потому что сама увидела накануне такую информацию в СМИ, но он ответил, что никакой голодовки нет, - подытожила Лариса Опанасюк.

Напомним, что Олег Зубков был заключен под стражу Белогорским судом 3 февраля на 2 месяца. Причина - неявка предпринимателя на заседание, касающееся травмирования туристки в парке львов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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