Никакой голодовки нет: Стали известны подробности содержания в СИЗО Олега Зубкова
У владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова нет претензий к условиям содержания в Симферопольском СИЗО, сообщила КП-Крым уполномоченный по правам человека в РК Лариса Опанасюк.
- Мы были в изоляторе, пообщалась с Олегом Зубковым, никаких претензий, жалоб у него нет, условия содержания нормальные. Состояние здоровья у него удовлетворительное. Будем держать ситуацию на контроле, - подчеркнула Опанасюк.
Кроме того, омбудсмен опровергла информацию о том, что Олег Зубков объявил голодовку.
- Я у него спрашивала на счет голодовки, потому что сама увидела накануне такую информацию в СМИ, но он ответил, что никакой голодовки нет, - подытожила Лариса Опанасюк.
Напомним, что Олег Зубков был заключен под стражу Белогорским судом 3 февраля на 2 месяца. Причина - неявка предпринимателя на заседание, касающееся травмирования туристки в парке львов.
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ИСТОЧНИК KP.RU