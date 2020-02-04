Улицы Керчи избавят от лишнего: В городе уберут четыре нестационарных объекта

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:47:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Керчи уберут четыре нестационарных объекта, передает пресс-служба администрации города.

Так, пространство освободят от двух разобранных автомобилей на улицах Сакко, 16 и Братьев Хрони, 43.

Кроме того, демонтируют летнюю площадку кафе «Cappuccino» на переулке Димитрова, 4, 62 и металлический навес по улице Кирова, 62.

Владельцев, что они должны все убрать за семь дней с даты их извещения о предстоящем демонтаже. Если они этого не сделают, то все объекты демонтируют городские службы, а счет за снос конструкций оплатят их собственники.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU