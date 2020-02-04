2020-02-04T14:47:49+03:00
Общество

Улицы Керчи избавят от лишнего: В городе уберут четыре нестационарных объекта

Два разобранных автомобиля, металлический навес и летнюю площадку кафе
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Керчи уберут четыре нестационарных объекта, передает пресс-служба администрации города.

Так, пространство освободят от двух разобранных автомобилей на улицах Сакко, 16 и Братьев Хрони, 43.

Кроме того, демонтируют летнюю площадку кафе «Cappuccino» на переулке Димитрова, 4, 62 и металлический навес по улице Кирова, 62.

Владельцев, что они должны все убрать за семь дней с даты их извещения о предстоящем демонтаже. Если они этого не сделают, то все объекты демонтируют городские службы, а счет за снос конструкций оплатят их собственники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Улицы Керчи избавят от лишнего: В городе уберут четыре нестационарных объекта
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