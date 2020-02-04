Крымскими дачными участками «торговали» в Сибири

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:47:58+03:00

В Крыму, особенно на ЮБК земля в большой цене. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Симферополе вынесли приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемому, создавшему в Новосибирске организацию для торговли дачными участками в Крыму, присудили 5 лет колонии общего режима и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Общая сумма ущерба, которая нанесена пострадавшим, свыше 21 миллиона рублей.

В пресс-службе Центрального районного суда города Симферополя сообщили, что мужчина для прикрытия создал организацию, через которую «продавал» земельные участки на территории Республики Крым. В схеме так же были задействованы филиалы, которые работали непосредственно на самом полуострове. Желающим, владеть землей на юге, предлагали купить дачные участки, у которых уже были хозяева.

Торговля шла бойко: организатор преступной схемы с июня 2014 года по апрель 2016 года, «заработал» 21 641 685 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU