2020-02-05T11:10:24+03:00
Общество

Археологи нашли древний арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве

В одной из башен крепости Чембало обнаружили элементы доспехов и оружия
Артем АРТЕМОВ
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Башни крепости ЧембалоБашни крепости ЧембалоФото: Анастасия ЖУКОВА
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Археологи нашли в Балаклаве большой генуэзский арсенал XV века, передает пресс-служба музея Херсонес Таврический.

Башня, в которой археологи нашли элементы доспехов и оружия. Фото: Пресс-служба музея Херсонес Таврический

Башня, в которой археологи нашли элементы доспехов и оружия. Фото: Пресс-служба музея Херсонес Таврический

Крепость построили генуэзцы примерно в 1425 года. Через 30 лет ее перестроили, и она перестала быть оборонительным сооружением, а в ее основании устраивают цистерну.

Именно в этой цистерне археологи нашли более тысячи железных пластин, на некоторых из них даже осталась ткань. Сохранились железные и медные заклепки и пряжки.

Кроме того, ученые нашли несколько тысяч наконечников арбалетных болтов и более 800 наконечников стрел для луков османского периода.

В слоях разрушения башни нашли два механизма из рога оленя от спускового механизма арбалета.

Еще на дне цистерны нашли 42 железных кованных и семь каменных ядер разного веса, диаметра и калибра. Каменные ядра использовали в XV века для пристрелки бомбард – первых артиллерийских орудий.

По словам археологов, найденный арсенал в крепости Чембало является по-настоящему уникальным археологическим комплексом, который по всем параметрам превосходит все известные в Восточной Европе аналоги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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