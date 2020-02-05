Археологи нашли древний арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве
Археологи нашли в Балаклаве большой генуэзский арсенал XV века, передает пресс-служба музея Херсонес Таврический.
Башня, в которой археологи нашли элементы доспехов и оружия. Фото: Пресс-служба музея Херсонес Таврический
Крепость построили генуэзцы примерно в 1425 года. Через 30 лет ее перестроили, и она перестала быть оборонительным сооружением, а в ее основании устраивают цистерну.
Именно в этой цистерне археологи нашли более тысячи железных пластин, на некоторых из них даже осталась ткань. Сохранились железные и медные заклепки и пряжки.
Кроме того, ученые нашли несколько тысяч наконечников арбалетных болтов и более 800 наконечников стрел для луков османского периода.
В слоях разрушения башни нашли два механизма из рога оленя от спускового механизма арбалета.
Еще на дне цистерны нашли 42 железных кованных и семь каменных ядер разного веса, диаметра и калибра. Каменные ядра использовали в XV века для пристрелки бомбард – первых артиллерийских орудий.
По словам археологов, найденный арсенал в крепости Чембало является по-настоящему уникальным археологическим комплексом, который по всем параметрам превосходит все известные в Восточной Европе аналоги.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU