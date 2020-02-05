Археологи нашли древний арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:10:24+03:00

В одной из башен крепости Чембало обнаружили элементы доспехов и оружия

Изменить размер текста: A A

Археологи нашли в Балаклаве большой генуэзский арсенал XV века, передает пресс-служба музея Херсонес Таврический.

Башня, в которой археологи нашли элементы доспехов и оружия. Фото: Пресс-служба музея Херсонес Таврический

Крепость построили генуэзцы примерно в 1425 года. Через 30 лет ее перестроили, и она перестала быть оборонительным сооружением, а в ее основании устраивают цистерну.

Именно в этой цистерне археологи нашли более тысячи железных пластин, на некоторых из них даже осталась ткань. Сохранились железные и медные заклепки и пряжки.

Кроме того, ученые нашли несколько тысяч наконечников арбалетных болтов и более 800 наконечников стрел для луков османского периода.

В слоях разрушения башни нашли два механизма из рога оленя от спускового механизма арбалета.

Еще на дне цистерны нашли 42 железных кованных и семь каменных ядер разного веса, диаметра и калибра. Каменные ядра использовали в XV века для пристрелки бомбард – первых артиллерийских орудий.

По словам археологов, найденный арсенал в крепости Чембало является по-настоящему уникальным археологическим комплексом, который по всем параметрам превосходит все известные в Восточной Европе аналоги.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU