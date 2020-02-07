«Отпустите! Собака-улыбака сама домой придет!»: Жительница Керчи потеряла любимую собаку

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:45:47+03:00

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В Керчи, 6 февраля, пропала из дома хвостатая симпатяга, которая умеет обворожительно улыбаться. Фото потеряшки, которые появились в соцсети, вызывают умиление - мимишность просто зашкаливает!

- Опять сбежала моя собака по кличке Леди Зара, муж дверь открыл, а она прошмыгнула, - сообщает хозяйка. - Собака убежала вечером, мы ее искали повсюду шесть часов подряд. Если кто подобрал, то отпустите, Леди Зара сама вернется - дорогу домой собака-улыбака знает.

Владелица печалиться, что ее любимица сбежала без ошейника, который одевается только на прогулку и признается: - Переживаю жутко и плачу…

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ИСТОЧНИК KP.RU