2020-02-07T11:45:47+03:00
Общество

«Отпустите! Собака-улыбака сама домой придет!»: Жительница Керчи потеряла любимую собаку

Животное по кличке Леди Зара сбежало без ошейника [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Леди Зара - очаровашка и красотка. Фото: Татьяна Хаустова/Потеряшки Керчь I Бюро находок/VKЛеди Зара - очаровашка и красотка. Фото: Татьяна Хаустова/Потеряшки Керчь I Бюро находок/VK
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В Керчи, 6 февраля, пропала из дома хвостатая симпатяга, которая умеет обворожительно улыбаться. Фото потеряшки, которые появились в соцсети, вызывают умиление - мимишность просто зашкаливает!

- Опять сбежала моя собака по кличке Леди Зара, муж дверь открыл, а она прошмыгнула, - сообщает хозяйка. - Собака убежала вечером, мы ее искали повсюду шесть часов подряд. Если кто подобрал, то отпустите, Леди Зара сама вернется - дорогу домой собака-улыбака знает.

Владелица печалиться, что ее любимица сбежала без ошейника, который одевается только на прогулку и признается: - Переживаю жутко и плачу…

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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