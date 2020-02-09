Двое строителей из Симферополя не смогли построить магазин, умерев от водки

9 Февр. 2020 2020-02-09T08:26:30+03:00

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Житель симферопольской Каменки решил построить себе небольшой магазин. Для этого он нанял двух мужчин - 39-ти и 35-ти лет, назначил им испытательный срок - месяц. К сожалению, они его не успели отработать.

Как удалось выяснить КП-Крым, в конце января работодатель пошел проверить ход строительства. Но вместо оштукатуренных стен и уложенного пола, владелец будущего магазина нашел два трупа. Мужчина сразу же вызвал полицейских.

Сотрудники МВД осмотрели тела и не нашли никаких признаков насилия. Однако удалось установить, что причиной смерти строителей мог стать поддельный алкоголь.

Тела направили на вскрытие, чтобы точно узнать причину смерти. Все материалы дела направили следователям. Они и будут разбираться в случившемся.

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ИСТОЧНИК KP.RU