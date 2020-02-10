2020-02-10T11:57:26+03:00
Происшествия

Пьяный сотрудник полиции разъезжал по Евпатории вместо учебы

Выпившего стража порядка остановил сотрудник ДПС
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Иван МАКЕЕВ
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Старший лейтенант ДПС нес службу на улице Интернациональной в Евпатории. Он остановил «Ладу Приору», за рулем которой ехал пьяный мужчина. Водителем, как ни странно, также оказался сотрудник МВД.

Постовому пьяный младший сержант полиции рассказал, что в Евпаторию он приехал на учебу в Крымский филиал Краснодарского университета МВД РФ, дабы повысить свою квалификацию. Повышение закончилось обмыванием.

Как удалось выяснить КП-Крым, от освидетельствования на опьянение полицейский не отказался. Анализы показали легкое алкогольное опьянение - 0,45 мг/л.

Против младшего сержанта составили протокол об административном правонарушении. За пьяную езду за рулем полицейскому предстоит заплатить 30 тысяч рублей штрафа. С правами на вождение авто тоже придется попрощаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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