Из-за морозов на Крымском мосту ограничили скорость движения автомобилей

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:11:47+03:00

Водителям рекомендуют не разгоняться больше 60 км/час

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На Крымском мосту ограничили скорость движения автомобилей из-за мороза, сообщили КП-Крым в инфоцентре моста.

Из-за снижения температуры воздуха водителям рекомендуется ехать со скоростью до 60 км/ч.

Сейчас движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Периодически дорогу очищают от снега.

Кроме того, дорожное полотно обрабатывают водно-соляным раствором.

Напомним, что 10 февраля на полуострове все еще актуально штормовое предупреждение. На дорогах гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU