Из-за морозов на Крымском мосту ограничили скорость движения автомобилей
На Крымском мосту ограничили скорость движения автомобилей из-за мороза, сообщили КП-Крым в инфоцентре моста.
Из-за снижения температуры воздуха водителям рекомендуется ехать со скоростью до 60 км/ч.
Сейчас движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Периодически дорогу очищают от снега.
Кроме того, дорожное полотно обрабатывают водно-соляным раствором.
Напомним, что 10 февраля на полуострове все еще актуально штормовое предупреждение. На дорогах гололедица.
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ИСТОЧНИК KP.RU