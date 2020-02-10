2020-02-10T14:24:41+03:00
Происшествия

Житель Симферополя прогулял 38 миллионов, которые взял на развитие бизнеса

Два года горе-коммерсант выпрашивал деньги у своей знакомой
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Симферополец долго работал супервайзером в одном из крымских предприятий, которое производит молочную продукцию. Однажды ему надоело «работать на дядю» и он решил заняться собственным бизнесом.

Мужчина принял решение торговать мясной продукцией и зарегистрировал для этого ИП. Но денег на открытие бизнеса не было. Тогда коммерсант решил найти инвестора.

Вложиться в дело он предложил 30-летней жительнице Симферополя. Как удалось выяснить КП-Крым, таким способом за два года мужчина назанимал больше 38 миллионов рублей. После того, как девушка не получила обещанных процентов, она пошла в полицию.

Сотрудники МВД нашли неудавшегося бизнесмена и принялись проверять документы касающиеся финансовой деятельности фирмы. Но как оказалось, все 38 миллионов мужчина потратил на себя.

Правоохранителям даже не удалось арестовать имущество подозреваемого. Ведь никакого имущества у мужчины не оказалось.

Сегодня против мошенника возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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