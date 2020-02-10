Житель Симферополя прогулял 38 миллионов, которые взял на развитие бизнеса
Симферополец долго работал супервайзером в одном из крымских предприятий, которое производит молочную продукцию. Однажды ему надоело «работать на дядю» и он решил заняться собственным бизнесом.
Мужчина принял решение торговать мясной продукцией и зарегистрировал для этого ИП. Но денег на открытие бизнеса не было. Тогда коммерсант решил найти инвестора.
Вложиться в дело он предложил 30-летней жительнице Симферополя. Как удалось выяснить КП-Крым, таким способом за два года мужчина назанимал больше 38 миллионов рублей. После того, как девушка не получила обещанных процентов, она пошла в полицию.
Сотрудники МВД нашли неудавшегося бизнесмена и принялись проверять документы касающиеся финансовой деятельности фирмы. Но как оказалось, все 38 миллионов мужчина потратил на себя.
Правоохранителям даже не удалось арестовать имущество подозреваемого. Ведь никакого имущества у мужчины не оказалось.
Сегодня против мошенника возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU