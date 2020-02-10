Симферопольский депутат заявил о задержании директора МУП «Гор Транс Сервис»

10 Февр. 2020 2020-02-10T20:09:23+03:00

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В Симферополе арестован директор МУП «Гор Транс Сервис» Владимир Смирнов. Об задержании Степан Кискин, депутат горсовета сообщил на своей странице в Facebook. Это муниципальное предприятие занимается платными автомобильными стоянками в городе.

- А разве я не говорил с трибуны городского совета, что парковки по определению не могут быть убыточными? Напомнить, как на мою справедливую критику реагировала городская администрация? Да никак, - отметил Степан Кискин.

Политик дал высокую оценку работе сотрудников внутренних органов, которые живота своего не жалеют на разоблачение коррупционных схем в Симферополе.

Он так же считает, что поскольку парковки – это очень выгодный бизнес, то на его доходы городские власти вполне могут содержать не менее 100 бесплатных общественных туалетов, так остро необходимых городу.

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ИСТОЧНИК KP.RU