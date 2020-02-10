Снег, дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает о непогоде на Крымском полуострове
11 и 12 февраля, во вторник и среду, в Крыму синоптики обещают сильный дождь и мокрый снег.
- На дорогах гололедица, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму. - Усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
Крымские спасатели настойчиво рекомендуют в ближайшие два дня соблюдать меры предосторожности: не выходить в море и не отправляться на прогулки в леса и горы.
Автолюбителям лучше всего оставить свои «ласточки» в надежном месте, подальше от рекламных конструкций и деревьев, и пересесть на общественный транспорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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