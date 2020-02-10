Снег, дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает о непогоде на Крымском полуострове

10 Февр. 2020 2020-02-10T22:41:53+03:00

Прогулку в горы лучше отложить. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Ненастье будет хозяйничать 11 и 12 февраля

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11 и 12 февраля, во вторник и среду, в Крыму синоптики обещают сильный дождь и мокрый снег.

- На дорогах гололедица, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму. - Усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

Крымские спасатели настойчиво рекомендуют в ближайшие два дня соблюдать меры предосторожности: не выходить в море и не отправляться на прогулки в леса и горы.

Автолюбителям лучше всего оставить свои «ласточки» в надежном месте, подальше от рекламных конструкций и деревьев, и пересесть на общественный транспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU