Украина хочет ввести санкции против судей, которые участвовали в деле задержанных в Керченском проливе моряков

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:00:06+03:00

Также в санкционном списке - прокуроры и следователи, которые вели дело

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Украина введет санкции против силовиков, которые участвовали в аресте и осуждении украинских моряков, устроивших провокацию в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Напомним, два катера и буксир Военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно пересекли госграницу РФ в Черном море и попытались пройти через Керченский пролив в Азовское море, не запрашивая лоцманской проводки и не становясь в очередь. Российские пограничники задержали корабли-нарушители, а также 24 члена экипажа. Их всех осудили по уголовной статье - за незаконное пересечение госграницы. В 2019 году всех моряков вернули Украине в рамках обмена, а позднее отдали и катера с буксиром.

Украина жест доброй воли не оценила: в так называемом Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что инициируют введение санкций против всех участников процесса в отношении моряков ВМСУ: следователей, прокуроров, судей - всего несколько десятков лиц.

Проект постановления ведомство направило на рассмотрение в профильные органы власти, затем его должен будет утвердить Кабинет Министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU