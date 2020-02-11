Крымчан, у которых есть долги на Украине, не будут пускать на полуостров

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:27:44+03:00

В этом году уже было два таких случая

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Украинские пограничники ввели особый контроль за крымчанами, у который есть долги в Незалежной, пишут местные СМИ. Им будут запрещать въезд на полуостров.

Это касается всех, у кого есть задолженности по алиментам и кредитам. Теперь, чтобы крымчанам, выехавшим на территорию Украины, вернуться домой, надо рассчитаться со всеми долгами.

В 2020 году погранслужба Украины два раза отказывала жителям полуострова в пропуске через границу из-за долгов.

По статистике ведомства, 20% от общего количества отказов на въезд в Крым касается именно должников.

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ИСТОЧНИК KP.RU