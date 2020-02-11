2020-02-11T13:26:08+03:00
Происшествия

В Крыму мужчина избил свою бывшую жену и умер на следующий день

Покойного нашел его сосед без определенного места жительства
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мужчина арендовал у своего знакомого земельный участок в садовом товариществе «Припять» возле села Трудовое Симферопольского района. Там он поселился после развода с женой вместе со своим 30-летним знакомым-бомжом.

И вот, несколько недель назад 39-летний мужчина решил выпить со своим соседом. В разгар веселья нагрянула бывшая жена, и экс-супруг в пылу ссоры несколько раз ударил женщину.

Когда остыл, понял, что натворил, и повез экс-супругу в одну из больниц Симферополя, а потом вернулся домой вместе с другом. Пьянку решили продолжить.

Страдая от угрызений совести, мужчина несколько раз говорил своему соседу-бомжу, что хочет покончить с собой. И на следующий день сосед нашел его тело. Как удалось выяснить КП-Крым, рядом с трупом полиция нашла незарегистрированное охотничье ружье «МЦ 21-12».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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