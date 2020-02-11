«Такого ДТП я не ожидала увидеть»: В Ялте утонула яхта
Ненастье хозяйничает на Крымском полуострове. На Южном берегу в Ялте сильный ветер, штормящее море – полный февральский набор. Черное море не любит шутки шутить. Вот и на набережной Ялты случилось ЧП – на дно ушла яхта.
- Было судно, и нет судна, - такой пост сопровождает фото с места происшествия, которое появилось в соцсети.
Пользователи живо обсуждают инцидент, делясь своими мнениями в комментариях и выдвигая различные версии произошедшего: «Неправильно пришвартовался и шторм разбил о пирс»; «Сорвался в якоря, разбил корму о причал, получил пробоину и затонул»; «Поднимут, помоют, просушат и снова в путь!»; «Такого ДТП я не ожидала увидеть!».
Знатоки утверждают, что команды на борту не было, поэтому обошлось без жертв.
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ИСТОЧНИК KP.RU