2020-02-11T13:41:08+03:00
Происшествия

«Такого ДТП я не ожидала увидеть»: В Ялте утонула яхта

Судно погрузилось на дно за считанные минуты [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VKФото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK
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Ненастье хозяйничает на Крымском полуострове. На Южном берегу в Ялте сильный ветер, штормящее море – полный февральский набор. Черное море не любит шутки шутить. Вот и на набережной Ялты случилось ЧП – на дно ушла яхта.

- Было судно, и нет судна, - такой пост сопровождает фото с места происшествия, которое появилось в соцсети.

Пользователи живо обсуждают инцидент, делясь своими мнениями в комментариях и выдвигая различные версии произошедшего: «Неправильно пришвартовался и шторм разбил о пирс»; «Сорвался в якоря, разбил корму о причал, получил пробоину и затонул»; «Поднимут, помоют, просушат и снова в путь!»; «Такого ДТП я не ожидала увидеть!».

Знатоки утверждают, что команды на борту не было, поэтому обошлось без жертв.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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