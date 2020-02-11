«Такого ДТП я не ожидала увидеть»: В Ялте утонула яхта

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:41:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Ненастье хозяйничает на Крымском полуострове. На Южном берегу в Ялте сильный ветер, штормящее море – полный февральский набор. Черное море не любит шутки шутить. Вот и на набережной Ялты случилось ЧП – на дно ушла яхта.

- Было судно, и нет судна, - такой пост сопровождает фото с места происшествия, которое появилось в соцсети.

Пользователи живо обсуждают инцидент, делясь своими мнениями в комментариях и выдвигая различные версии произошедшего: «Неправильно пришвартовался и шторм разбил о пирс»; «Сорвался в якоря, разбил корму о причал, получил пробоину и затонул»; «Поднимут, помоют, просушат и снова в путь!»; «Такого ДТП я не ожидала увидеть!».

Знатоки утверждают, что команды на борту не было, поэтому обошлось без жертв.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU