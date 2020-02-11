2020-02-11T18:17:05+03:00
Происшествия

Появилось видео пожара на корабле в доках Севастополя

В ликвидации огня задействовали более 50 человек [видео]
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СевастополюФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю
Изменить размер текста:

Во вторник, 11 февраля, сотрудники МЧС ликвидировали пожар на сухогрузе, который стоит в сухом доке на северной части Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе главка МЧС по Севастополю, к 12.20 возгорание полностью ликвидировали.

По информации ведомства, площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Всего в тушении огня задействовали 54 человека и 12 единиц техники, на месте ЧП работала следственно-оперативная группа главка МЧС по Севастополю.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Пожар на сухогрузе в Севастополе.11 февраля в 10 часов 57 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в сухом доке расположенном на Северной стороне города Севастополя горит сухогруз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе и Севастополе 12 февраля частично отключат электричество
«Артек» примет детей из Приморского края вовремя, никаких переносов смены из-за коронавируса
Результат отрицательный - это положительно: Несколько десятков крымчан находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус.
«Море дорогу по «зебре» переходит»: Появилось видео шторма с восточного побережья Крыма
Появилось видео пожара на корабле в доках Севастополя
На компенсации обманутым дольщикам Крыма выделят миллиард рублей
В Крыму ищут новые источники, чтобы обеспечить водой Симферополь и Ялту
Зима в Крыму: Под Феодосией песок с пляжа смыло на дорогу
Пошла в народ: Глава Симферополя пересела на общественный транспорт
Дорогу на Ай-Петри временно закроют
В Крыму частично пропало электричество в 47 селах и городах
В Крыму и Севастополе закрывают на карантин школы и детсады
В Крыму хотят запустить экспресс от аэропорта Симферополя до Севастополя
Депутаты Керчи выбрали нового председателя Горсовета города
«Такого ДТП я не ожидала увидеть»: В Ялте утонула яхта
В Симферополе пожарная машина протаранила легковушку
Аксенов лично проверит состояние памятников в Крыму ко Дню Победы
Директору городских парковок Симферополя может грозить до шести лет тюрьмы
В Крыму мужчина избил свою бывшую жену и умер на следующий день
Крымчан, у которых есть долги на Украине, не будут пускать на полуостров
В Симферополе машина упала в реку
Украина хочет ввести санкции против судей, которые участвовали в деле задержанных в Керченском проливе моряков
Летом в Крым возобновят рейсы из восьми городов России
Крымские города вошли в ассоциацию античных городов
Погода в Крыму на 11 февраля: Дожди и гололедица