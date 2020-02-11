Появилось видео пожара на корабле в доках Севастополя

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:17:05+03:00

В ликвидации огня задействовали более 50 человек [видео]

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Во вторник, 11 февраля, сотрудники МЧС ликвидировали пожар на сухогрузе, который стоит в сухом доке на северной части Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе главка МЧС по Севастополю, к 12.20 возгорание полностью ликвидировали.

По информации ведомства, площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Всего в тушении огня задействовали 54 человека и 12 единиц техники, на месте ЧП работала следственно-оперативная группа главка МЧС по Севастополю.

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Пожар на сухогрузе в Севастополе.11 февраля в 10 часов 57 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в сухом доке расположенном на Северной стороне города Севастополя горит сухогруз.

ИСТОЧНИК KP.RU