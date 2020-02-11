«Мне абсолютно нечего там бояться»: Зубков уверен, что выиграет дело об укушенной туристке

11 Февр. 2020 2020-02-11T20:46:57+03:00

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Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, обвиняемый в оказании небезопасных услуг, уверен, что ему удастся выиграть дело.

Напомним, Следком заинтересовался Зубковым после того, как летом 2018 года жительница Кирова Ольга Соломина вошла в сафари, где свободно ходят львы, вместе с Олегом Зубковым. Она заплатила 6 тысяч рублей за прогулку ко львам, которая включает близкое общение с хищниками и фото. Женщина положила одному из львов руку на гриву, а он укусил ее.

В 2019 году запретил Зубкову оказывать услугу «Прогулка ко львам». А владельца сафари-парка тем временем обвинили по уголовной статье, теперь ему грозит полумиллионный штраф или до шести лет тюрьмы.

- Мы обязательно выиграем это дело. Дело Соломиной практически подошло к своей завершающей точке, мне абсолютно нечего там бояться. Я очень хочу чтобы прошло апробирование в законодательстве Российской Федерации, - сказал Зубков журналистам. - Вы все прекрасно знаете, что эта услуга («Прогулка ко львам», - Редю) оказывалась многие годы, через нее прошли тысячи людей! Я рад, что Ольга Соломина... Ничего с ее рукой нет! А в остальном мы с адвокатом расставим акценты.

Поначалу в качестве меры пресечения Олегу Зубкову избрали подписку о невыезде, однако 3 февраля Белогорский райсуд арестовал его, так как предприниматель не явился на одно из судебных заседаний. Адвокаты обжаловали это решение в Верховном суде РК, в итоге Зубкова 11 февраля освободили из-под ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU