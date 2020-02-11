2020-02-11T20:38:50+03:00
Происшествия

Владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова выпустили из СИЗО

Заседание суда длилось почти пять часов
Анастасия ЖУКОВА
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Олег Зубков умеет обращаться со львами не хуже дрессировщика. Фото: Блог olegzubkovОлег Зубков умеет обращаться со львами не хуже дрессировщика. Фото: Блог olegzubkov
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Владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова освободили из-под ареста. Такое решение принял Верховный суд Республики Крым.

Меру пресечения заменили на ограничение определенных действий. Заседание суда длилось почти пять часов. За Олега Зубкова лично поручился глава РК Сергей Аксенов.

- Я благодарен главе республики за поручительство, которое многого стоит, - заявил бизнесмен, освобожденный прямо в зале суда. - Я знаю, что эта ситуация в высшей степени неприятная для него.

Свой арест Олег Зубков назвал казусом.

- Потеряна неделя (которую он провел за решеткой. - Ред.), но, слава Богу, не потеряно два месяца, как могло бы быть, - сказал он.

Поддержать Зубкова в суд явилась толпа Фото: Никита ПОЛЬКО

Поддержать Зубкова в суд явилась толпаФото: Никита ПОЛЬКО

Напомним, 3 февраля Белогорский райсуд заключил бизнесмена под стражу на два месяца, так как он, по мнению прокуратуры, нарушил ранее избранную меру пресечения - подписку о невыезде. Защитники Зубкова обжаловали это решение в вышестоящей инстанции.

- Справедливость и законность - вот что произошло сегодня в Верховном суде Республики Крым, - сказал журналистам адвокат Арман Петросян. - Я благодарен компетентным профессиональным судьям.

Олега Зубкова обвиняют по уголовной статье - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ему грозит от 100 до 500 тысяч рублей либо до шести лет лишения свободы.

Дело возбудили после того, как 11 июля 2018 года жительница Кирова Ольга Соломина приобрела услугу «Прогулка ко львам» и в сопровождении Зубкова зашла на территорию сафари, где свободно ходят львы. Она села рядом с хищником, чтобы сфотографироваться, но лев не захотел работать моделью и напал на туристку, поранив ей руку. Женщине пришлось пройти лечение в больнице

- Лев схватил меня за правую руку и потащил по земле. Я только успела закрыть глаза и сгруппироваться. Подумала, что сейчас меня разорвут! - рассказывала КП-Крым Ольга Соломина, когда наш корреспондент навестил ее в больнице.

По версии Следственного комитета, владелец парка не оказал туристке квалифицированную врачебную помощь, а привлек лицо, не имеющее специального медобразования. Затем у пострадавшей начались осложнения.

Дело рассматривают в Белогорском районном суде. Олег Зубков уверен, что ему удастся выиграть процесс.

- Мы обязательно выиграем это дело, Арман Петросян - профессионал своего дела. Мы привлекли к этому делу лучших дрессировщиков страны, которые в Белогорском суде были, кстати, третьего числа – и Мстислав Запашный, и Гончаров Владислав - дрессировщик белых львов и белых медведей. Такого Белогорский суд не знал! Они приехали все по нашей инициативе. Видеосвязь была с Запашным Эдагрдом Вальтеровичем, он на все вопросы дал пояснения прокурору и всем участникам процесса. Дело Соломиной практически подошло к своей завершающей точке, мне абсолютно нечего там бояться.

Как сообщалось, в СИЗО Зубков сидел в одной камере с экс-мэром Евпатории Андреем Филоновым, обвиняемым в коррупции.

КСТАТИ

Последние несколько лет владелец «Тайгана» конфликтует с Госкомитетом по ветеринарии Крыма. Чиновники обвиняют предпринимателя в экономии на вакцинах и чипах для животных. К ветеринарам присоседились инспекторы Росприроднадзора, поскольку «Тайган» официально является зоологическим парком местного значения. А Роспотребнадзор обвинил бизнесмена в нарушении санитарных норм в кафе «Белый лев».

В сафари-парке лев покусал женщину.Подробнее - https://www.crimea.kp.ru/daily/26854.4/3899366/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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