Зубков в СИЗО находится в одной камере с экс-мэром Евпатории Филоновым

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:25:12+03:00

Адвокат владельца «Тайгана» подал в Верховный суд Крыма апелляционную жалобу из-за того, что суд не изменил Олегу Зубкову меру пресечения

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Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков находится в одной камере вместе с экс-мэром Евпатории Андреем Филоновым. Об этом КП-Крым рассказал адвокат Зубкова Арман Петросян.

- Я вчера был у Олега Зубкова, мы с ним общались, никаких претензий к содержанию у него нет. Более того, это хороший вариант, что он находится в камере с экс-главой Евпатории Андреем Филоновым, - рассказал адвокат.

По его словам, с другим контингентом в СИЗО, могли бы возникнуть конфликтные ситуации.

Стоит отметить, что во вторники, 4 февраля, суд оставил Олега Зубкова под стражей. В связи с этим, в среду, 5 февраля, адвокат Арман Петросян подал апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма.

Напомним, что Олег Зубков был заключен под стражу Белогорским судом 3 февраля на 2 месяца. Причина - неявка предпринимателя на заседание, касающееся травмирования туристки в парке львов.

За Зубкова вступился глава Крыма Сергей Аксенов, подготовив ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное поручительство.

Мэра Евпатории Андрея Филонова задержали 3 апреля после обысков, прошедших в городской администрации, по месту жительства чиновника и еще по двум десяткам адресов. На градоначальника завели два уголовных дела по статье «превышение должностных полномочий».

В частности, его подозревают в незаконном изменении вида разрешенного использования 14 гектаров муниципальной земли, которую он передал коммерсантам в аренду по заниженной стоимости. Из-за этого бюджет потерял 35 миллионов рублей. Также, по версии следствия, Филонов бесплатно передал бизнесменам госимущества на 44 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU