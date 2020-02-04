Из тюрьмы - на поруки: Глава Крыма просит освободить арестованного владельца парка львов «Тайган»

В понедельник, 3 февраля, был арестован владелец единственного в Европе парка львов «Тайган» Олег Зубков. Постановление о заключении бизнесмена под стражу сроком на 2 месяца вынес Белогорский районный суд.

Решение принято в связи с тем, что Зубков не явился на заседание суда, где рассматривалось уголовное дело о травмах, полученных во время фотосессии со львами одной из посетительниц парка летом 2018 года.

Сам предприниматель, по информации его адвоката, не явился в суд из-за того, что в это время был на совещании в Министерстве экономического развитии РФ в Москве.

Менее чем через через час после известий об аресте Зубкова глава Крыма Сергей Аксенов вступился за бизнесмена, сообщив, что подготовил ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное поручительство.

Как рассказал КП-Крым адвокат Зубкова Армен Петросян, документ будет передан в канцелярию Белогорского районного суда.

- Согласно Уголовно-процессуальному кодеку РФ, за любого гражданина может поручиться любое авторитетное лицо, которое имеет уважение в обществе. Вот, глава Крыма поручается, давайте посмотрим, какое решение примет Белогорский районный суд, - говорит адвокат.

По его словам, если до 16.30 суд не примет какого-либо законного решения, то защита Зубкова подаст апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма за незаконное постановление судьи Белогорского районного суда.

- Жалоба была подготовлена вчера ночью, я жду законной реакции судебного органа на ходатайство Сергея Аксенова, который имеет полное право подать такой документ, - подчеркнул Петросян. - Глава Крыма делает все, чтобы у нас был мир и порядок.

Между тем, утром 4 февраля в СМИ появилась информация, что арестованный Зубков объявил голодовку в стенах симферопольского СИЗО. Однако, как сообщила КП-Крым уполномоченный по правам человека в РК Лариса Опанасюк, к таким мерам предприниматель не прибегал.

- Мы были в изоляторе, пообщалась с Олегом Зубковым, никаких претензий, жалоб у него нет, условия содержания нормальные. Состояние здоровья у него удовлетворительное. Будем держать ситуацию на контроле, - подчеркнула Опанасюк. - Я у него спрашивала на счет голодовки, потому что сама увидела накануне такую информацию в СМИ, но он ответил, что никакой голодовки нет, - подытожила омбудсмен.

Напомним, последние несколько лет владелец «Тайгана» в открытую конфликтует с Госкомитетом по ветеринарии Крыма. Чиновники обвиняют предпринимателя в экономии на вакцинации и чипировании животных, что позволяет незаконно торговать животными.

К ветеринарам присоседились инспекторы Росприроднадзора, поскольку «Тайган» официально является зоологическим парком местного значения, и Роспотребнадзор по нарушению санитарных норм в кафе «Белый лев».

Общее количество предписаний и протоколов в отношении зоопарков предпринимателя превысило тысячу, проведено несколько сотен судебных заседаний, претензии озвучены на многочисленных совещаниях и заседаниях.

После вмешательства Минэкономразвития РФ появилась «дорожная карта» выхода из ситуации вокруг «Тайгана». В Совмине создана рабочая группа для выполнения поручений по итогам совещания в Минэкономразвития РФ.

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