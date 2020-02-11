11 Февр. 2020 2020-02-11T21:50:45+03:00

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В окрестностях Ялты снег и дождь превратили дорогу в водный аттракцион.

На видео, которое разместил в соцсети очевидец, автомобили, как настоящие амфибии бесстрашно едут-плывут по трассе.

Зима в Крыму: В Ливадии затопило дорогу .Видео: Анатолий Огринский/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- 11 февраля. В Ливадии затопило дорогу, - сообщает автор видео. - Не все переехали...

Действительно одна из машины, грустно и неподвижно стоит в воде по самое «брюхо».

Пользователи соцсети тут же начали высказывать свое мнения в комментариях: «Не проехали только российские жигули». Если глубже 10 сантиметров, то отечественные авто глохнут»; «Переплывать надо было!»; «Как завтра на работу ехать?!»; «Не троньте водителя. Он специально притормозил, чтобы порыбачить!»

Напомним, что в Феодосии шторм засыпал дорогу морским песком.

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ИСТОЧНИК KP.RU