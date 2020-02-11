2020-02-11T21:50:45+03:00
Общество

Зима в Крыму: В Ливадии затопило дорогу

На Южном берегу Крыма случилось небольшое наводнение [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Фото: кадр видео Анатолий Огринский/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VKФото: кадр видео Анатолий Огринский/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Изменить размер текста:

В окрестностях Ялты снег и дождь превратили дорогу в водный аттракцион.

На видео, которое разместил в соцсети очевидец, автомобили, как настоящие амфибии бесстрашно едут-плывут по трассе.

Зима в Крыму: В Ливадии затопило дорогу .Видео: Анатолий Огринский/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- 11 февраля. В Ливадии затопило дорогу, - сообщает автор видео. - Не все переехали...

Действительно одна из машины, грустно и неподвижно стоит в воде по самое «брюхо».

Пользователи соцсети тут же начали высказывать свое мнения в комментариях: «Не проехали только российские жигули». Если глубже 10 сантиметров, то отечественные авто глохнут»; «Переплывать надо было!»; «Как завтра на работу ехать?!»; «Не троньте водителя. Он специально притормозил, чтобы порыбачить!»

Напомним, что в Феодосии шторм засыпал дорогу морским песком.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зима в Крыму: В Ливадии затопило дорогу
«Мне абсолютно нечего там бояться»: Зубков уверен, что выиграет дело об укушенной туристке
В Симферополе и Севастополе 12 февраля частично отключат электричество
«Артек» примет детей из Приморского края вовремя, переносить смену из-за коронавируса не будут
Несколько десятков крымчан находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус
«Море дорогу по "зебре" переходит»: Появилось видео шторма с восточного побережья Крыма
Появилось видео пожара на корабле в доках Севастополя
На компенсации обманутым дольщикам Крыма выделят миллиард рублей
В Крыму ищут новые источники, чтобы обеспечить водой Симферополь и Ялту
Зима в Крыму: Под Феодосией песок с пляжа смыло на дорогу
Пошла в народ: Глава Симферополя пересела на общественный транспорт
Дорогу на Ай-Петри временно закроют
В Крыму частично пропало электричество в 47 селах и городах
В Крыму и Севастополе закрывают на карантин школы и детсады
В Крыму хотят запустить экспресс от аэропорта Симферополя до Севастополя
Депутаты Керчи выбрали нового председателя Горсовета города
«Такого ДТП я не ожидала увидеть»: В Ялте утонула яхта
В Симферополе пожарная машина протаранила легковушку
Аксенов лично проверит состояние памятников в Крыму ко Дню Победы
Директору городских парковок Симферополя может грозить до шести лет тюрьмы
В Крыму мужчина избил свою бывшую жену и умер на следующий день
Крымчан, у которых есть долги на Украине, не будут пускать на полуостров
В Симферополе машина упала в реку
Украина хочет ввести санкции против судей, которые участвовали в деле задержанных в Керченском проливе моряков
Летом в Крым возобновят рейсы из восьми городов России
Крымские города вошли в ассоциацию античных городов
Погода в Крыму на 11 февраля: Дожди и гололедица