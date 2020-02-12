Погода в Крыму на 12 февраля: Шторм, дожди и гололед

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:36:57+03:00

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На 12 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение, передает крымский гидрометцентр.

Так, в Симферополе облачно. Временами дождь, мокрый снег, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0.

В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дождь. Ветер южный 17-22 м/с, во второй половине дня юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +8…+10.

На ЮБК облачно. Дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Ветер западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Температура воздуха +1…+3.

В Керчи переменная облачность. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, утром, днем западный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +4…+6.

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ИСТОЧНИК KP.RU