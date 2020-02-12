Следком разберется, почему в Керчи детей-сирот заселили в дом без газа
Следком по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело против ио начальника управления ЖКХ Керчи за то, что детям-сиротам выдали ключи от квартир, где нет газа.
Его подозревают в халатности и пренебрежении к исполнению служебных обязанностей, из-за чего был причинен особо крупный ущерб, сообщили в пресс-службе Следкома.
Следователи выяснили, что в Керчи за счет бюджетных денег купили 25 квартир в доме по шоссе Героев Сталинграда для детей-сирот. Здание, согласно документам, ввели в эксплуатацию, но газа в доме нет, а вместе с ним и отопления. Ключи сиротам выдали 30 января этого года.
Сейчас следователи разбираются во всех подробностях случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU