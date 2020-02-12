2020-02-12T19:03:26+03:00
Общество

«Мне было бы приятно»: Поклонская мечтает получить валентинку в День всех влюбленных

Депутат Госдумы считает, что нельзя запрещать празднование 14 февраля [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Наталья Поклонская. Фото: Наталья Поклонская/VKНаталья Поклонская. Фото: Наталья Поклонская/VK
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Наталья Поклонская, депутат Государственной Думы раскритиковала своих коллег, которые хотят наложить табу на Валентинов день. Пост в соцсети она проиллюстрировала своей фотографией, где одета в длинное струящееся платье.

Депутат Госдумы - очень эффектная женщина. Фото: Наталья Поклонская/VK

Депутат Госдумы - очень эффектная женщина. Фото: Наталья Поклонская/VK

- Проще всего рубануть топором со всей дури: есть проблема - давайте выпишем «запрет»! И без разницы - будет ли он работать. Главное - в очередной раз пошуметь в новостях! – написала на своей странице политик. - Так было с Хэллоуином и украинскими тыквами, а теперь требуют запретить День всех влюбленных. И снова лезут к школьникам!

Экс-прокурор считает, что «засидевшиеся в своих нафталиновых кабинетах запретители забыли, как это волнительно - первая любовь, тайные записочки от соседа по парте...»

Для подростков 14 февраля - это прекрасный повод набраться духу и подарить однокласснице открытку в виде сердечка и шоколадку. И все!

И для них депутаты-запретители похожи на гостей из Средневековья, которые размахивают факелом: «Фигушки вам, а не праздник!».

- Да отстаньте вы от ребят! Хватит их пугать! Над вами уже все смеются! – призывает Наталья Поклонская. - Будьте добрее и включите здравомыслие. Лично мне было бы приятно получить валентинку в День всех влюбленных.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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