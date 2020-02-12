«Мне было бы приятно»: Поклонская мечтает получить валентинку в День всех влюбленных
Наталья Поклонская, депутат Государственной Думы раскритиковала своих коллег, которые хотят наложить табу на Валентинов день. Пост в соцсети она проиллюстрировала своей фотографией, где одета в длинное струящееся платье.
Депутат Госдумы - очень эффектная женщина. Фото: Наталья Поклонская/VK
- Проще всего рубануть топором со всей дури: есть проблема - давайте выпишем «запрет»! И без разницы - будет ли он работать. Главное - в очередной раз пошуметь в новостях! – написала на своей странице политик. - Так было с Хэллоуином и украинскими тыквами, а теперь требуют запретить День всех влюбленных. И снова лезут к школьникам!
Экс-прокурор считает, что «засидевшиеся в своих нафталиновых кабинетах запретители забыли, как это волнительно - первая любовь, тайные записочки от соседа по парте...»
Для подростков 14 февраля - это прекрасный повод набраться духу и подарить однокласснице открытку в виде сердечка и шоколадку. И все!
И для них депутаты-запретители похожи на гостей из Средневековья, которые размахивают факелом: «Фигушки вам, а не праздник!».
- Да отстаньте вы от ребят! Хватит их пугать! Над вами уже все смеются! – призывает Наталья Поклонская. - Будьте добрее и включите здравомыслие. Лично мне было бы приятно получить валентинку в День всех влюбленных.
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ИСТОЧНИК KP.RU