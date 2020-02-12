Крымские медики впервые воспользовались тревожной кнопкой

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:07:53+03:00

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В Алуште бригада скорой помощи вызвала наряд Росгвардии с помощью тревожной кнопки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Врач вместе с водителем выехали на вызов граждан, которые попросили помочь пьяному мужчине. Медики прибыли на место и пытались привести в чувство его. Когда мужчину пришел в себя то начал вести себя агрессивно и оскорблять медиков. Водитель скорой сразу нажал тревожную кнопку.

На место приехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который и задержал дебошира. Его доставили в полицию, для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU