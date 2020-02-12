В Симферополе и Севастополе 13 февраля частично пропадет электричество
13 февраля, в четверг, в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет. Перебои с подачей энергии возникнут из-за того, что идет ремонт трансформаторных подстанций и другого электрооборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Б. Хмельницкого, 13/3, 19-19/4, 22, 24, 25;
ул. Волочаевская, 6, 25-41 (нечет), 30-46 (чет), 45-55(нечет);
ул. Генерала Васильева, 26, 29, 30, 34А;
ул. Декабристов, 1, 2а, 2-4/19 (чет);
ул. Кечкеметская, 109а-115 (нечет), 128-168 (чет);
ул. Лазо, 1-24, 26-40 (чет);
ул. Лермонтова, 2/42, 2а, 4-12 (чет), 1/46;
ул. Николаевская, 4;
ул. Панфиловцев, 1-36;
ул. Полюсная, 1-15(нечет), 6-36 (чет);
пер. Северный, 23, 25, 34, 36;
пр. Кирова, 74,78, 82, 84;
пр. Победы, 44;
ул. Сельвинского, 69-100 (чет);
ул. Тренева, 1, 2, 2/82;
ул. Трудовая, 9;
ул. Хабаровская, 1-24, 26, 28
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Нефедова, 2-32, 9-11
пр. Матросский,18-А, 2-30;
пер. Крепостной, 5;
с 9.00 до 17.00
ул. Михайловская, 8-18;
ул. Народных ополченцев, 51;
с 12.00 до 15.00
ул. Адмирала Владимирского, 38;
ул. Богданова,16-30
ул. Водная, 2-8,1-7;
ул. Гусева, 2-10,16,40,1-7;
ул. Карантинная, 35-А,31-37
ул. Катерная,11-31;
ул. Киянченко, 2-78, 3-31, 35-71;
ул. Клубная,2-8,1-9,15;
ул. Крутая, 2,1-11;
ул. Муромская, 2;
ул. Неглинная,2-12,5-А,9-А,1-11;
ул. Некрасова,1-А;
ул. Новикова,51-В;
ул. Оружейная, 2-10,1-13;
ул. Переяславская,5-А,14/1,12-А,4-А,4-Б,4-В,6-18;
ул. Подводников, 2-16;
ул. Почтовая,2;
ул. Приморская,6,27-А,1-17;
ул. Прямая,6-8,3,7;
ул. Серафимовича,34-38,39-45;
пер. Тихий, 3;
ул. 8 Марта, 2, 6,10,16, 26, 1-17, 21;
ул. Тургенева, 2,1-73;
ул. Фурманова, 4-28,1-23,29-31;
ул. Чехова,2-4;
ул. Штурманская, 4, 10-14, 1-13; ул. Баумана, 1-9,6.
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ИСТОЧНИК KP.RU