В Симферополе и Севастополе 13 февраля частично пропадет электричество

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:43:39+03:00

Электричество пропадет на несколько часов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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13 февраля, в четверг, в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет. Перебои с подачей энергии возникнут из-за того, что идет ремонт трансформаторных подстанций и другого электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Б. Хмельницкого, 13/3, 19-19/4, 22, 24, 25;

ул. Волочаевская, 6, 25-41 (нечет), 30-46 (чет), 45-55(нечет);

ул. Генерала Васильева, 26, 29, 30, 34А;

ул. Декабристов, 1, 2а, 2-4/19 (чет);

ул. Кечкеметская, 109а-115 (нечет), 128-168 (чет);

ул. Лазо, 1-24, 26-40 (чет);

ул. Лермонтова, 2/42, 2а, 4-12 (чет), 1/46;

ул. Николаевская, 4;

ул. Панфиловцев, 1-36;

ул. Полюсная, 1-15(нечет), 6-36 (чет);

пер. Северный, 23, 25, 34, 36;

пр. Кирова, 74,78, 82, 84;

пр. Победы, 44;

ул. Сельвинского, 69-100 (чет);

ул. Тренева, 1, 2, 2/82;

ул. Трудовая, 9;

ул. Хабаровская, 1-24, 26, 28

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Нефедова, 2-32, 9-11

пр. Матросский,18-А, 2-30;

пер. Крепостной, 5;

с 9.00 до 17.00

ул. Михайловская, 8-18;

ул. Народных ополченцев, 51;

с 12.00 до 15.00

ул. Адмирала Владимирского, 38;

ул. Богданова,16-30

ул. Водная, 2-8,1-7;

ул. Гусева, 2-10,16,40,1-7;

ул. Карантинная, 35-А,31-37

ул. Катерная,11-31;

ул. Киянченко, 2-78, 3-31, 35-71;

ул. Клубная,2-8,1-9,15;

ул. Крутая, 2,1-11;

ул. Муромская, 2;

ул. Неглинная,2-12,5-А,9-А,1-11;

ул. Некрасова,1-А;

ул. Новикова,51-В;

ул. Оружейная, 2-10,1-13;

ул. Переяславская,5-А,14/1,12-А,4-А,4-Б,4-В,6-18;

ул. Подводников, 2-16;

ул. Почтовая,2;

ул. Приморская,6,27-А,1-17;

ул. Прямая,6-8,3,7;

ул. Серафимовича,34-38,39-45;

пер. Тихий, 3;

ул. 8 Марта, 2, 6,10,16, 26, 1-17, 21;

ул. Тургенева, 2,1-73;

ул. Фурманова, 4-28,1-23,29-31;

ул. Чехова,2-4;

ул. Штурманская, 4, 10-14, 1-13; ул. Баумана, 1-9,6.

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ИСТОЧНИК KP.RU