Власти Ялты изменили структуру админстрации города

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:05:37+03:00

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Депутаты Горсовета Ялты изменили структуру администрации города. Так, из перечня структурных подразделений исключили управление по обеспечению деятельности главы администрации и должность пресс-секретаря.

Но, будет создан отдел помощников главы администрации, отдел по предупреждению коррупционных и иных нарушений, а также Ливадийский территориальный орган.

Отдел по курортам и туризму станет департаментом, отдел по вопросам промышленности, транспорта и связи переименуют в отдел по вопросам транспорта и связи. Все вопросы по промышленности передадут в департамент экономического развития, сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

Департамент по вопросам ЖКХ переименуют в департамент городского хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU