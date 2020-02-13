Генеральный директор телеканала «Миллет» покинул свой пост

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:28:44+03:00

Эрвин Мусаев работал на этой должности с 2017 года

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Генеральный директор телеканала «Миллет» и радио «Ватан Седасы» Эрвин Мусаев ушел в отставку. Он занял эту должность в 2017 году.

- Несколько лет я был причастен к процессу выпуска передач о жизни и культуре крымских татар, освещению происходящих в Крыму событий. И это драгоценный опыт, - написал Мусаев на своей странице в Facebook.

Он выразил надежду, что «Миллет» и радио «Ватан Седасы» будут и дальше стремительно развиваться на радость телезрителям и слушателям.

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ИСТОЧНИК KP.RU