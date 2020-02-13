Застройщика будут судить за то, что незаконно взял с дольщиков 4,5 миллиона

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:17:43+03:00

С людьми заключили 13 договоров на 4,5 миллиона рублей Фото: Анастасия ЖУКОВА

Он не имел на это никакого права

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Против застройщика возбудили уголовное дело за то, что он незаконно привлек деньги для долевого строительства многоэтажки в селе Молодежном Симферопольского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

С людьми заключили 13 договоров на 4,5 миллиона рублей. Застройщик не имел права брать эти деньги для долевого строительства.

Против него возбудили уголовное дело за незаконное привлечение денег для строительства. Прокуратура Крыма контролирует ход и результаты расследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU