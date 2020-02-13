2020-02-13T11:17:43+03:00
Происшествия

Застройщика будут судить за то, что незаконно взял с дольщиков 4,5 миллиона

Он не имел на это никакого права
Артем АРТЕМОВ
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С людьми заключили 13 договоров на 4,5 миллиона рублейС людьми заключили 13 договоров на 4,5 миллиона рублейФото: Анастасия ЖУКОВА
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Против застройщика возбудили уголовное дело за то, что он незаконно привлек деньги для долевого строительства многоэтажки в селе Молодежном Симферопольского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

С людьми заключили 13 договоров на 4,5 миллиона рублей. Застройщик не имел права брать эти деньги для долевого строительства.

Против него возбудили уголовное дело за незаконное привлечение денег для строительства. Прокуратура Крыма контролирует ход и результаты расследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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