Фасад на доме для депортированных в Керчи восстановят за две недели

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:40:15+03:00

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Дом для депортированных граждан по улице Блюхера в Керчи отремонтируют за две недели. Напомним, что накануне из-за шквального ветра со здания обрушился фасад.

Министерство строительства и архитектуры направило подрядчику претензионное письмо.

- В рамках гарантийных обязательств с понедельника, 17 февраля, подрядчик приступит к устранению всех замечаний и завершит работы в течение двух недель, - написал на своей странице в Facebook глава Минстроя Крыма Михаил Храмов.

Дом построили в рамках Федерально-целевой программы, его сдали в эксплуатацию в 2018 году. Заказчиком была Служба капитального строительства Республики Крым, сейчас она ликвидирована. Правопреемником этой службы является Минстрой Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU