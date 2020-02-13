2020-02-13T11:40:15+03:00
Происшествия

Фасад на доме для депортированных в Керчи восстановят за две недели

Накануне его снесло сильным ветром
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Михаил Храмов / FacebookФото: Михаил Храмов / Facebook
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Дом для депортированных граждан по улице Блюхера в Керчи отремонтируют за две недели. Напомним, что накануне из-за шквального ветра со здания обрушился фасад.

Министерство строительства и архитектуры направило подрядчику претензионное письмо.

- В рамках гарантийных обязательств с понедельника, 17 февраля, подрядчик приступит к устранению всех замечаний и завершит работы в течение двух недель, - написал на своей странице в Facebook глава Минстроя Крыма Михаил Храмов.

Дом построили в рамках Федерально-целевой программы, его сдали в эксплуатацию в 2018 году. Заказчиком была Служба капитального строительства Республики Крым, сейчас она ликвидирована. Правопреемником этой службы является Минстрой Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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