Три детских сада и школа в Симферополе остались без отопления

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:05:00+03:00

Закрыты детские сады № 21, 40, 14, а в школе №23 сократили занятия Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Улицы Бела Куна и Ковыльная лишились тепла из-за аварии на котельной

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Три симферопольских детских сада закрыли из-за аварии на котельной. Без тепла остались учебные заведения на улицах Бела Куна и Ковыльной.

Как передает пресс-служба администрации Симферополя, закрыты детские сады № 21, 40, 14, а в школе №23 сократили занятия.

Родителям дали возможность перевести детей на свободные места в других детсадах.

Государственное унитарное предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» обещает сегодня до 22.00 закончить ремонт котельной.

Напомним, что авария случилась во вторник, 11 февраля. В районе Москольца отключили электричество, потому котельная на улице Фруктовой тоже перестала работать. Когда ее запускали, случился гидроудар, на теплотрассе случилась утечка.

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ИСТОЧНИК KP.RU