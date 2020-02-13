Украинец попался на контрабанде дореволюционных книг
В пункте пропуска «Джанкой» у жителя Украины нашли 10 книг 1886-1914 годов. Издания лежали в багажнике среди личных вещей.
Согласно таможенным правилам Евразийского экономического союза к культурным ценностям отнесены все печатные издания, которым 100 лет и более. При перевозе через таможню их необходимо декларировать.
Мужчина этого не сделал, книги у него изъяли и отправили на экспертизу. По ее результатам решат судьбу изданий и гражданина Украины.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU