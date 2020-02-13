Украинец попался на контрабанде дореволюционных книг

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:58:51+03:00

Он вез их в Крым в багажнике своего авто

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В пункте пропуска «Джанкой» у жителя Украины нашли 10 книг 1886-1914 годов. Издания лежали в багажнике среди личных вещей.

Согласно таможенным правилам Евразийского экономического союза к культурным ценностям отнесены все печатные издания, которым 100 лет и более. При перевозе через таможню их необходимо декларировать.

Мужчина этого не сделал, книги у него изъяли и отправили на экспертизу. По ее результатам решат судьбу изданий и гражданина Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU