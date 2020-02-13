2020-02-13T13:28:27+03:00
Общество

Поклонская призвала Зеленского вернуть воду в Крым и назвала Порошенко «хряком»

По ее словам, дамбу, которая перекрыла Северо-Крымский канал надо разрушить как Берлинскую стену
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Наталья Поклонская / ВконтактеФото: Наталья Поклонская / Вконтакте
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Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская призвала разрушить дамбу, которая перекрывает воду в Северо-Крымский канал, как Берлинскую стену.

- Ведь Пётр Порошенко (наверное, проснувшийся в хлеву с дикого похмелья) перекрыл Северо-Крымский канал и лишил полуостров воды - хотел тут концлагерь устроить, чтобы мы умерли от жажды. Гитлер на том свете потирает ладошки, восхищаясь жестокостью этого хряка, - написала она на своей странице в соцсети Вконтакте.

Поклонская заметила, что река Днепр протекает через Россию, Белоруссию и Украину - и поэтому является международной. Перекрытие Северо-Крымского канала она назвала преступлением.

- Я обращаюсь к Зеленскому(президент Украины Владимир Зеленский, - Ред.). Эту дамбу нужно разрушить, как Берлинскую стену. Покажите, что вы президент для людей, а не для орков и троллей из «СС-2.0», - заключила Поклонская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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