В Симферополе троим муниципальным работникам выделили жилье
Три сотрудника муниципальных предприятий Симферополя получили служебное жилье.
Как сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма, каждый месяц собирается комиссия, которая принимает решение о выделении квартир из специального фонда муниципального жилья.
В прошлом году в Симферополе получили жилье 40 человек: служебное - 30. По договору социального найма - 10.
Власти города планируют в этом году выделить квартиры еще, как минимум, 10 муниципальным служащим.
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ИСТОЧНИК KP.RU