В Симферополе троим муниципальным работникам выделили жилье

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:32:40+03:00

Власти города планируют в этом году выделить квартиры еще, как минимум, 10 муниципальным служащим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Им предоставили служебную жилплощадь из специального фонда

Изменить размер текста: A A

Три сотрудника муниципальных предприятий Симферополя получили служебное жилье.

Как сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма, каждый месяц собирается комиссия, которая принимает решение о выделении квартир из специального фонда муниципального жилья.

В прошлом году в Симферополе получили жилье 40 человек: служебное - 30. По договору социального найма - 10.

Власти города планируют в этом году выделить квартиры еще, как минимум, 10 муниципальным служащим.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU