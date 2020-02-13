Полицейский устроил аварию в Керчи с тремя машинами
В среду, 12 февраля, в Керчи в ДТП попали сразу три автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Полицейский возвращался домой со службы на автомобиле «Шкода Октавия». Он ехал со стороны улицы Еременко в направлении улицы Пирогова. При повороте налево он не убедился в безопасности маневра, из-за чего врезался в машину «Лада Приора», которая ехала в попутном направлении и обгоняла его.
После этого автомобиль «Лада» врезался в «Форд Фокус», который стоял справа.
В ДТП никто не пострадал, все водители были трезвыми. Сейчас МВД проводит проверку по факту аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU