Полиция ищет свидетелей ДТП под Симферополем, в котором погибли два человека

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:17:54+03:00

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В четверг, 13 февраля, на трассе Саки-Орловка, близ села Тепловка Симферопольского района, в аварии погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, водитель авто ВАЗ 21101 ехал со стороны города Саки в сторону дороги Симферополь-Николаевка. Он не справился с управлением, выехал на встречку, где врезался в Газель.

В ДТП погиб водитель и пассажир ВАЗа, а водитель Газели получил травмы. По предварительным данным, авария случилась из-за гололеда.

МВД разыскивает всех, у кого есть запись видеорегистратора, на которую попал момент ДТП.

Предоставить ее можно по адресу: Симферопольский район, село Мирное, улица Белова, 28.

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ИСТОЧНИК KP.RU