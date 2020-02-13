2020-02-13T16:43:29+03:00
Общество

Стало известно, куда власти Ялты потратят 420 миллионов из бюджета города

Деньги пойдут на развитие ЖКХ, образования и социальную поддержку
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Иван Имгрунт / FacebookФото: Иван Имгрунт / Facebook
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Депутаты Ялты внесли изменения в бюджет города, увеличив его расходы на сумму более 421 миллионов рублей.

- Эти средства планируется направить на развитие таких важных городских сфер как ЖКХ, образование, культура, спорт, а также на социальную поддержку ветеранов, обеспечение общественной безопасности, - написал на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Так, в Гурзуфе и Симеизе установят камеры видеонаблюдения, а на улице Пушкинская и в Пионерском парке - болларды.

Продолжат ремонт подпорных стен, лестниц, реконструкция наружного освещения, высадят цветы на набережной.

114 миллионов потратят на капремонт Краснокаменской, Симеизской и Гаспринской школ. На развитие культуры выделили 9,6 миллионов, на спорт - более 39 миллионов, на соцподдержку - 9,5 миллионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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