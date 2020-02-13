В Крыму глава Госкомитета сменил должность не выходя из кабинета
Глава Крыма Сергей Аксенов переназначил на должность председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Альберта Кангиева. Соответствующий указ главы опубликован на сайте правительства Крыма.
- Назначить Кангиева Альберта Османовича на должность председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым, освободив от должности председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым, - говорится в тексте документа.
Стоит заметить, что это чистая формальность из-за смены названия госкомитета.
Альберт Кангиев с 2010 по 2014 год был главой Белогорка, а в ноябре прошлого года Сергей Аксенов назначил его на должность председателя Госкомнаца Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU