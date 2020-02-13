2020-02-13T17:23:06+03:00
Общество

В Крыму глава Госкомитета сменил должность не выходя из кабинета

Альберта Кангиева переназначили на пост из-за того, что переименовали комитет
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Альберт Кангиев / FacebookФото: Альберт Кангиев / Facebook
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Глава Крыма Сергей Аксенов переназначил на должность председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Альберта Кангиева. Соответствующий указ главы опубликован на сайте правительства Крыма.

- Назначить Кангиева Альберта Османовича на должность председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым, освободив от должности председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым, - говорится в тексте документа.

Стоит заметить, что это чистая формальность из-за смены названия госкомитета.

Альберт Кангиев с 2010 по 2014 год был главой Белогорка, а в ноябре прошлого года Сергей Аксенов назначил его на должность председателя Госкомнаца Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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