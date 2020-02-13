Страны-участницы Совбеза ООН могли бы встретиться в Ялте

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:47:26+03:00

Но лидеры государств не захотят приехать на полуостров из-за его статуса

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Встреча лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН могла бы пройти в Крыму, но лидеры иностранных государств вряд ли согласятся приехать на полуостров.

- Маловероятно, что предложенная нашим президентом встреча большой "пятерки" состоялась бы на нашей земле, хотя согласитесь, это было бы. Но не все еще готовы признать политическую реальность, согласиться с историческим выбором крымчан - над этим нам еще предстоит поработать, - заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Отметим, что в Ливадийском дворце сегодня проходит международная научная конференция, посвященная 75-летию Ялтинской конференции «Ялта-1945: уроки истории», пишет Интерфакс.

Напомним, что Владимир Путин предложил провести в этом году встречу постоянных членов Совбеза ООН. Он заметил, что встреча может пройти в любой точке мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU