В Симферополе и Севастополе 14 февраля частично отключат электричество
14 февраля, в пятницу, в ряде районов Симферополя и Севастополя не будет света.
Перебои с подачей энергии возникнут из-за ремонтных работ, которые затеяли энергетики.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
2; ул. Декабристов, 2а, 3;
пер. Северный, 23, 25, 34, 36; пр. Победы, 38-44;
пр. Кирова, 78;
Севастопольская, 247, 250а;
ул. Б. Хмельницкого, 20;
ул. Димитрова, 33, 35, 37-74; ул.
ул. Лермонтова, 2/42, 2а,4б, 4в, 4-12 (чет), 1/46 (нечет);
ул. Островского, 3;
ул. Тренева, 1а;
ул. Целинная, 24-74 (чет), 29-71 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 16.00
с.Оборонное: ул. Балашова,2-6,3-15,19; ул. Бассейная,14-А,4-14,1-17,23; ул. Сельскохозяйственная,10-А,8-А,4-14,1-15; шос. Ялтинское,86, СТ «Таврида»
ул. Ватутина,1-7;
ул Гражданская,1-А;
ул. Федько,30-32;
ул. Олега Кошевого,14-А,14-16,24-28,17;
ул. Пархоменко,1;
ул. Сергея Лазо,2-32,1-29;
ул. Террасная,4-6,3-а,3
ул. Каховская,6-24,7-25;
ул. Некрасова,2-А,2-20,1-49;
ул. Переяславская,26-А,26-64,11-49;
ул. Потемкинцев,12-30,17-33;
ул. Серафимовича,35,47;
ул. Тельмана,6-36,1-3,7-29;
ул. Александера,46-62,33-51
ул. Правды,10/5;
ул Рыбаков,4,5-А
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ИСТОЧНИК KP.RU