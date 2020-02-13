В Симферополе и Севастополе 14 февраля частично отключат электричество

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:56:33+03:00

Электричества не будет целый день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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14 февраля, в пятницу, в ряде районов Симферополя и Севастополя не будет света.

Перебои с подачей энергии возникнут из-за ремонтных работ, которые затеяли энергетики.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

2; ул. Декабристов, 2а, 3;

пер. Северный, 23, 25, 34, 36; пр. Победы, 38-44;

пр. Кирова, 78;

Севастопольская, 247, 250а;

ул. Б. Хмельницкого, 20;

ул. Димитрова, 33, 35, 37-74; ул.

ул. Лермонтова, 2/42, 2а,4б, 4в, 4-12 (чет), 1/46 (нечет);

ул. Островского, 3;

ул. Тренева, 1а;

ул. Целинная, 24-74 (чет), 29-71 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

с.Оборонное: ул. Балашова,2-6,3-15,19; ул. Бассейная,14-А,4-14,1-17,23; ул. Сельскохозяйственная,10-А,8-А,4-14,1-15; шос. Ялтинское,86, СТ «Таврида»

ул. Ватутина,1-7;

ул Гражданская,1-А;

ул. Федько,30-32;

ул. Олега Кошевого,14-А,14-16,24-28,17;

ул. Пархоменко,1;

ул. Сергея Лазо,2-32,1-29;

ул. Террасная,4-6,3-а,3

ул. Каховская,6-24,7-25;

ул. Некрасова,2-А,2-20,1-49;

ул. Переяславская,26-А,26-64,11-49;

ул. Потемкинцев,12-30,17-33;

ул. Серафимовича,35,47;

ул. Тельмана,6-36,1-3,7-29;

ул. Александера,46-62,33-51

ул. Правды,10/5;

ул Рыбаков,4,5-А

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ИСТОЧНИК KP.RU