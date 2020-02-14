Он слишком долго плавал: Моряка из Севастополя ограбили на миллион

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:30:03+03:00

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Моряк из Севастополя три месяца бороздил бескрайние просторы и, наконец, его рейс подошел к концу. 69-летний мужчина вернулся в родной город и отправился домой. Но, уже подойдя к двери своей квартиры, заметил что-то неладное.

Дверь в квартиру на улице Гоголя была открыта, а в комнатах царил бардак. Осмотрев квартиру, мужчина не нашел своих сбережений - 13 тысяч долларов США и более 360 тысяч рублей. Всего более 1 миллиона рублей.

Он вызвал полицейских, которые осмотрели место преступления, провели необходимые экспертизы. После чего сотрудники МВД завели уголовное дело за кражу в крупном размере.

Сейчас они ищут вора, который обчистил квартиру моряка из Севастополя. В случае поимки, преступнику грозит крупный штраф и лишение свободы сроком до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU