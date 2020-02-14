2020-02-14T12:57:45+03:00
Происшествия

Следком завел уголовное дело после того, как упавшее дерево убило керчанина

Местные жители просили спилить сухие деревья на аллее, где погиб мужчина
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Следкома по Крыму и СевастополюФото: Пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю
Изменить размер текста:

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели 56-летнего жителя Керчи, передает пресс-служба ведомства.

Днем 12 февраля на тротуаре по улице Еременко на 56-летнего горожанина упало дерево. Мужчина погиб на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

Следователи выяснили, что местные жители уже жаловались на сухие деревья и просили их спилить.

Сейчас они ищут тех, кто отвечает за этот участок, и проводят экспертизы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Симферопольские бабушки начали «рейды» по аптекам с высокими ценами на маски
Спецлужбы потренировались предовращать террористический акт в поезде «Таврия»
В Симферополе арестовали автомобиль «Ford Toureno» за долг в 170 тысяч рублей
Следком завел уголовное дело после того, как упавшее дерево убило керчанина
Зеленский пообещал построить «город-сад» в Херсоне для переселенцев из Крыма
В Симферополе арестовали женщину, которая убила 7-летнего сына
«След динозавра»: В Севастополе нашли необычную яму на спуске Котовского
Он слишком долго плавал: Моряка из Севастополя ограбили на миллион
Погода в Крыму на 14 февраля: ветер меняется на южный и до 12 тепла
В Симферополе и Севастополе 14 февраля частично отключат электричество
Генеральный директор ТРК «Крым» уволился по собственному желанию
Страны-участницы Совбеза ООН могли бы встретиться в Ялте
В Крыму глава Госкомитета сменил должность не выходя из кабинета