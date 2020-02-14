Следком завел уголовное дело после того, как упавшее дерево убило керчанина
Местные жители просили спилить сухие деревья на аллее, где погиб мужчина
Фото: Пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю
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Следком возбудил уголовное дело из-за гибели 56-летнего жителя Керчи, передает пресс-служба ведомства.
Днем 12 февраля на тротуаре по улице Еременко на 56-летнего горожанина упало дерево. Мужчина погиб на месте от открытой черепно-мозговой травмы.
Следователи выяснили, что местные жители уже жаловались на сухие деревья и просили их спилить.
Сейчас они ищут тех, кто отвечает за этот участок, и проводят экспертизы.
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ИСТОЧНИК KP.RU