Следком завел уголовное дело после того, как упавшее дерево убило керчанина

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:57:45+03:00

Фото: Пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю

Местные жители просили спилить сухие деревья на аллее, где погиб мужчина

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Следком возбудил уголовное дело из-за гибели 56-летнего жителя Керчи, передает пресс-служба ведомства.

Днем 12 февраля на тротуаре по улице Еременко на 56-летнего горожанина упало дерево. Мужчина погиб на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

Следователи выяснили, что местные жители уже жаловались на сухие деревья и просили их спилить.

Сейчас они ищут тех, кто отвечает за этот участок, и проводят экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU