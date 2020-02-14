2020-02-14T12:47:55+03:00
Общество

В Симферополе арестовали автомобиль «Ford Toureno» за долг в 170 тысяч рублей

Предприниматель вовремя не заплатил страховые взносы
Галина КОВАЛЕНКО
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Автомобиль едва не ушел с молотка. Фото: пресс-служба УФНС России по Республики КрымАвтомобиль едва не ушел с молотка. Фото: пресс-служба УФНС России по Республики Крым
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В Симферополе арестовали авто «Ford Toureno» за долг в 170 тысяч рублей

Предприниматель вовремя не заплатил страховые взносы

В Симферополе судебные приставы-исполнители, с подачи налоговой службы, арестовали автомобиль «Ford Toureno» - его хозяин-предприниматель, накопил долг по страховым взносам в размере более 170 тысяч рублей. Конфискованные вещи, в таких случаях, продают всем желающим, чтобы закрыть задолженность.

- Должник не стал дожидаться принудительной реализации автомобиля. Он погасил задолженность в полном объеме: боязнь лишиться авто и нежелание передвигаться пешком сыграли свою роль, - сообщили в пресс-службе УФНС России по Республики Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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