В Симферополе арестовали автомобиль «Ford Toureno» за долг в 170 тысяч рублей
В Симферополе арестовали авто «Ford Toureno» за долг в 170 тысяч рублей
Предприниматель вовремя не заплатил страховые взносы
В Симферополе судебные приставы-исполнители, с подачи налоговой службы, арестовали автомобиль «Ford Toureno» - его хозяин-предприниматель, накопил долг по страховым взносам в размере более 170 тысяч рублей. Конфискованные вещи, в таких случаях, продают всем желающим, чтобы закрыть задолженность.
- Должник не стал дожидаться принудительной реализации автомобиля. Он погасил задолженность в полном объеме: боязнь лишиться авто и нежелание передвигаться пешком сыграли свою роль, - сообщили в пресс-службе УФНС России по Республики Крым.
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ИСТОЧНИК KP.RU