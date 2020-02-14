2020-02-14T13:07:12+03:00
Общество

Симферопольские бабушки начали «рейды» по аптекам с высокими ценами на маски

Они приклеивают бумажки с надписью «здесь наживаются на пенсионерах»
Надежда ДАЦЮК
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В «черный список» попадают аптеки, где цена масок больше 10 рублейВ «черный список» попадают аптеки, где цена масок больше 10 рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Симферопольские пенсионерки организовали необычное движение. Они крепят на аптеках бумажные наклейки с надписями «здесь наживаются на пенсионерах во время коронавируса».

- Недавно заходили в аптеку на улице Залесская, - рассказывает КП-Крым фармацевт. - Заходили три пенсионерки, спросили, какие цены у нас на маски. В руках держали круглые красные бумажки с надписями.

Информацию о том, в каких аптеках города продают самые дорогие медицинские маски, пенсионерки распространяют по «сарафанному радио». А потом собираются группой и приходят туда, где средства защиты стоят больше 10 рублей. На двери аптеки приклеивают круглые бумажки с надписями.

Ранее КП-Крым писала, что в симферопольских аптеках за первую неделю февраля резко подорожали медицинские маски. Фармацевты объясняют это повышением цен в оптовой закупке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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