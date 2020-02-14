Спецлужбы потренировались предовращать террористический акт в поезде «Таврия»
Сотрудники силовых ведомств провели учения, в рамках которого предотвратили «теракт» на ж/д вокзале и поезде, сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю.
По легенде, группа террористов планировала взорвать железнодорожный вокзал города-героя и поезд «Севастополь - Санкт-Петербург».
Сотрудники силовых ведомств оцепили и заблокировали прилегающую территорию, эвакуировали посетителей и сотрудников вокзала, а также пассажиров и бригаду поезда.
Еще они обезвредили «химическую бомбу», которую могли использовать вероятные террористы.
В Севастополе прошли учения ФСБ.! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU