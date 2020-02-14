Спецлужбы потренировались предовращать террористический акт в поезде «Таврия»

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:09:11+03:00

Фото: Пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю

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Сотрудники силовых ведомств провели учения, в рамках которого предотвратили «теракт» на ж/д вокзале и поезде, сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю.

По легенде, группа террористов планировала взорвать железнодорожный вокзал города-героя и поезд «Севастополь - Санкт-Петербург».

Сотрудники силовых ведомств оцепили и заблокировали прилегающую территорию, эвакуировали посетителей и сотрудников вокзала, а также пассажиров и бригаду поезда.

Еще они обезвредили «химическую бомбу», которую могли использовать вероятные террористы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/760827" frameborder="0"></iframe> В Севастополе прошли учения ФСБ.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU