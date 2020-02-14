2020-02-14T13:09:11+03:00
Общество

Спецлужбы потренировались предовращать террористический акт в поезде «Таврия»

Сотрудники силовых ведомств провели учения в Севастополе [видео]
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба ФСБ по Крыму и СевастополюФото: Пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю
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Сотрудники силовых ведомств провели учения, в рамках которого предотвратили «теракт» на ж/д вокзале и поезде, сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю.

По легенде, группа террористов планировала взорвать железнодорожный вокзал города-героя и поезд «Севастополь - Санкт-Петербург».

Сотрудники силовых ведомств оцепили и заблокировали прилегающую территорию, эвакуировали посетителей и сотрудников вокзала, а также пассажиров и бригаду поезда.

Еще они обезвредили «химическую бомбу», которую могли использовать вероятные террористы.

В Севастополе прошли учения ФСБ.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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