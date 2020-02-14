Пьяный крымчанин пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:44:15+03:00

Ему грозит крупный штраф и лишение прав [видео]

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Сотрудники ГИБДД в Нижнегорском районе задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от стражей правопорядка, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Во время патрулирования, сотрудники полиции заметили автомобиль, за рулем которого был явно пьяный мужчина. Стражи правопорядка потребовали его остановить авто, но вместо этого он решил скрыться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/760834" frameborder="0"></iframe> Погоня за пьяным водителем в Нижнегорском районе.! другой источник

Завязалась погоня, мужчина доехал до соседнего села, где полицейским удалось остановить машину на одной из узких улиц.

За рулем автомобиля был местный житель, который отказался от тестирования на алкоголь. На него составили два протокола, отобрали права, а машину отправили на штрафстоянку.

Мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

Примечательно, что его уже наказывали за пьяную езду. Сейчас решается о возбуждении против нарушителя уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU