2020-02-14T13:44:15+03:00
Происшествия

Пьяный крымчанин пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

Ему грозит крупный штраф и лишение прав [видео]
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба МВД по КрымуФото: Пресс-служба МВД по Крыму
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Сотрудники ГИБДД в Нижнегорском районе задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от стражей правопорядка, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Во время патрулирования, сотрудники полиции заметили автомобиль, за рулем которого был явно пьяный мужчина. Стражи правопорядка потребовали его остановить авто, но вместо этого он решил скрыться.

Погоня за пьяным водителем в Нижнегорском районе.! другой источник

Завязалась погоня, мужчина доехал до соседнего села, где полицейским удалось остановить машину на одной из узких улиц.

За рулем автомобиля был местный житель, который отказался от тестирования на алкоголь. На него составили два протокола, отобрали права, а машину отправили на штрафстоянку.

Мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

Примечательно, что его уже наказывали за пьяную езду. Сейчас решается о возбуждении против нарушителя уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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