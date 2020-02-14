2020-02-14T15:23:59+03:00
Общество

В Крыму у «черных копателей» изъяли 400 артефактов

Мужчины вели раскопки рядом с пещерным городом Бакла в Бахчисарайском районе
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба ФСБ по Крыму и СевастополюФото: Пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю
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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух «черных копателей», передает пресс-служба ведомства.

Жители Севастополя, которые не получили гражданства России, так и оставшись поддаными Украины, вели незаконные раскопки возле пещерного города Бакла.

Дома у копателей нашли около 400 предметов, которые представляют культурную ценность: бронзовые наконечники стрел 7-4 века до нашей эры, монеты Римской империи и Крымского ханства, детали обмундирования периода Крымской войны 1854-1855 года, а также различные элементы одежды и украшении.

Бронзовые наконечники стрел. Фото: Пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю

Бронзовые наконечники стрел. Фото: Пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю

СПРАВКА «КП»:

Пещерный город Бакла - поселение, основанное во второй половине 3 веке. На западной окраине Баклы сохранились остатки большой церкви и четырёхугольных склепов, высеченных в скале.

Монеты Российской империи. Фото: Пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю

Монеты Российской империи. Фото: Пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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