2020-02-14T17:28:18+03:00
Общество

Депутаты избрали нового главу администрации Черноморского района

Им стал Алексей Михайловский - экс-председатель местного райсовета
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Симферопольского районаФото: Пресс-служба администрации Симферопольского района
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В Черноморском районе выбрали нового главу администрации. Им стал экс-председатель местного районного совета - Алексей Михайловский.

В пятницу, 14 февраля, все депутаты проголосовали за него, сообщили в пресс-службе администрации Черноморского района.

Справка «КП»:

Алексею Михайловскому 44 года. Он родился в селе Ивановка Сакского района. В 2001 году Михайловский окончил Крымский государственный медицинский университет имени Георгиевского.

С октября 2014 он был председателем Черноморского районного совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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