Депутаты избрали нового главу администрации Черноморского района
В Черноморском районе выбрали нового главу администрации. Им стал экс-председатель местного районного совета - Алексей Михайловский.
В пятницу, 14 февраля, все депутаты проголосовали за него, сообщили в пресс-службе администрации Черноморского района.
Справка «КП»:
Алексею Михайловскому 44 года. Он родился в селе Ивановка Сакского района. В 2001 году Михайловский окончил Крымский государственный медицинский университет имени Георгиевского.
С октября 2014 он был председателем Черноморского районного совета.
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ИСТОЧНИК KP.RU